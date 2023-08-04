Смит рассказал, почему не хотел сниматься в фильме "Люди в черном"

Актер Уилл Смит рассказал, почему хотел отказаться от съемок в фильме "Люди в черном". Об этом он сообщил во время шоу Hart to Heart, участником которого он стал.

© Кадр из фильма "Люди в черном"

По словам звезды, он не сразу дал согласие на съемки в проекте, поэтому режиссеру Стивену Спилбергу пришлось уговаривать актера.

Смит рассказал, что предложение от режиссера поступило ему спустя год после того, как он снялся в "Дне независимости", поэтому он не хотел второй раз играть в фильме про инопланетян. Однако Спилберг нашел способ его уговорить.

Режиссер прислал за актером вертолет, когда тот был в Нью-Йорке. После нескольких вопросов и уговоров Уилл Смит все-таки согласился на роль и снялся сразу в трех частях франшизы.

"Именно в тот момент я впервые попробовал лимонад с газированной водой. Невозможно было отказаться от такого предложения", — пошутил он.