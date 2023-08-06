Лачина рассказала, почему не снимается в постельных сценах

Актрисе Ирине Лачиной неприятно раздеваться на камеру и принимать участие в эротических сценах. Об этом она рассказала в шоу "Секрет на миллион".

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В шоу ведущая Лера Кудрявцева вспомнила сцену купания из фильма "Табор уходит в небо", в которой снялась мать Ирины Лачиной — актриса Светлана Тома. В те времена эпизод считался очень откровенным.

Сама Лачина призналась, что никогда не участвовала в эротических сценах и не собирается. Быть обнаженной перед камерой — табу для актрисы. По мнению Светланы, чувства на экране можно показать совершенно иначе.

На вопрос о том, готова ли Лачина сняться в подобной сцене ради искусства, она ответила категорическим отказом.

"Ради какого такого искусства я должна жертвовать своим собственным чувством стыда? Мне это неприятно", — высказалась актриса в шоу.