Кинокритик рассказала об эротических сценах в советском кино

Кинокритик Елена Кушнир рассказала о том, как эротика проявлялась в советском кинематографе. Об этом сообщает РИА Новости.

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

По словам эксперта, еще в 1920-х годах можно было увидеть обнаженные сцены в советском кино, но с началом сталинской эпохи эротику запретили.

Тем не менее, в кино продолжали показывать женатые пары, но об их отношениях ничего не упоминалось. Также проявлением эротики в эти времена стали скульптуры, рисунки и фигуры, которые показывали в кадре.

Вновь эротика вернулась лишь в 60-х годах прошлого века. Одним из первых в те времена стал режиссер Георгий Натансон. В фильме "Еще раз про любовь" он показал постельную сцену с участием Александра Лазарева и Татьяны Дорониной. Они лежат в кровати, но зрителю видны лишь головы героев.

Уже во времена перестройки кино сильно изменилось. После снятия запретов в кино появились эротические сцены, запрещенные вещества и начали снимать боевики.

"Плотину прорвало, все это хлынуло на экран", — высказалась кинокритик.