Актриса рассказала, как провалила кастинг в "Постучись в мою дверь"

Актриса дубляжа Дарья Блохина ходила на кастинг российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь", однако ее не взяли на роль. О причинах актриса рассказала в подкасте "Есть нюансы".

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С конца 2022 года началась активная работа над российской адаптацией популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". На роль Эды Йылдыз, которую в ремейке зовут Сашей, пробовалась актриса дубляжа и звезда сериала "Люся" Дарья Блохина. По словам актрисы, ей отказали в роли. Прежде всего, это объясняется возрастом.

"Я не прошла. Героине 24 года, а мне все-таки 30", — рассказала Дарья в подкасте.

При этом Дарья отметила, что оригинальная версия "Постучись в мою дверь" ей не понравился.

"Я не смогла выдержать этот сериал. Я посмотрела первые три серии, сказала: "Я больше не могу". И выключила его", — призналась актриса.

Ведущие подкаста также вспомнили случай с блогершей Диной Саевой, которая заявляла, что отклонила главную роль в сериале из-за занятости. Однако на самом деле девушка тоже не прошла кастинг.