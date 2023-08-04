Стало известно, кто сыграет в российской версии "Постучись в мою дверь"

Раскрыты актеры, которые снимутся в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал ТНТ.

Главная женская роль досталась актрисе Лиане Грибовой, ее героиню будут звать Саша. Мужская роль — Никите Волкову, он сыграет мужчину по имени Сергей. Режиссером проекта выступил Всеволод Аравин, производством занимается компания "Медиаслово" в партнерстве с Okko и "Газпром-медиа".

Съемки сериала уже начались, часть из них была в Москве. Планируется, что серии выйдут на видеосервисах Premier и Okko. Когда состоится премьера, пока неизвестно.