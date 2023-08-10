Светлана Крючкова рассказала, как влюбилась в Векслера

Светлана Крючкова рассказала, как влюбилась в оператора Юрия Векслера
Светлана Крючкова влюбилась в оператора Юрия Векслера на съемках на "Ленфильме" и почти сразу же приняла решение переехать к нему в Ленинград. Об этом народная артистка РСФСР рассказала "Аргументам и Фактам".
Крючкова сообщила своему будущему супругу, что может не уезжать в Москву, а остаться с ним. Он, в свою очередь, посоветовал ей отправиться в столицу, а уже потом вернуться к нему.
После этого актриса позвонила своему художественному руководителю Олегу Ефремову и сказала, что выходит замуж. Когда он узнал, за кого именно, то одобрил кандидатуру.
Актриса также призналась, что больше любит операторов, чем режиссеров.
"Во-первых, они молчат. Во-вторых, их всегда можно спросить, каким боком лучше повернуться к камере", – объяснила Светлана.
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