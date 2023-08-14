"Держал в ежовых рукавицах": Полицеймако – о съемках с Рязановым

На съемочной площадке легендарный режиссер и народный артист СССР Эльдар Рязанов был требовательным и порой даже жестким. Об этом рассказал актер театра и кино Михаил Полицеймако, сообщает StarHit.

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Михаил сыграл роль в трагикомедии "Старые клячи", над которой работал Рязанов. По словам артиста, изначально он представлял себе режиссера вполне мягким человеком, но вскоре понял, каким требовательным он может быть.

"На телеэкране Эльдара Александровича мы видели таким добрым медвежонком. <...> На съемочной площадке он был генералом! Снимал такие теплые, милые фильмы, а группу держал в ежовых рукавицах", – поделился воспоминаниями Михаил Полицеймако.

Вместе с тем он отметил положительный эффект от такой дисциплины: она мотивировала актеров выкладываться по полной программе.