Волкова посмотрела все сезоны "Битвы экстрасенсов" ради роли

Российская актриса Екатерина Волкова призналась, что пересмотрела все сезоны "Битвы экстрасенсов" ради того, чтобы подготовиться к роли. Об этом она сообщила в эфире "Шоу Воли".

Звезда рассказала, что начала смотреть мистическое шоу ради роли в сериале "Супер-Ивановы". По ее словам, после этого она стала разбираться во всем сверхъестественном. Она также добавила, что во время съемок "Супер-Ивановых" на съемках проходили необъяснимые вещи.

Сама актриса была уверена, что просто посмотрит, как экстрасенсы себя ведут и чем они занимаются. Однако в итоге подсела на шоу и пересмотрела все сезоны.