Что стало с актерами из сериала "Воронины"

"Воронины" — это целая эпоха на российском телевидении. Сериал начинался как адаптация американского шоу "Все любят Рэймонда", но его так полюбили наши зрители, что у создателей не было другого выхода, как начать снимать продолжение по оригинальному сценарию. Всего вышло 24 сезона, из которых 14 — исключительно российские. Но несмотря на любовь и бешеную популярность, сериал решено было закрыть. Последний сезон вышел на экраны в 2019 году. "Рамблер" рассказывает, что стало с героями любимого сериала.

1/10 Всем составом на любимой кухне. Фото: @volkovihome Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Георгий Дронов Фото: @georgy_dronov_official 3/10 Екатерина Волкова Фото: @volkovihome 4/10 Анна Фроловцева (в центре) Фото: @volkovihome Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Борис Клюев Фото: globallookpress.com 6/10 Станислав Дужников Фото: @stas_duzhnikov 7/10 Юлия Куварзина Фото: @ykuvarzina_official Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Мария Ильюхина Фото: @maria_iliukhina 9/10 Филипп и Кирилл Воробьевы Фото: @volkovihome 10/10 Тема и Рома Пенчуки Фото: @penchuk_tema_roma

Георгий Дронов

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Впервые вышел на сцену, когда ему было 19 лет, но известность к актеру пришла позже — после роли в сериале "Саша+Маша". Дальше — больше. Роль спортивного журналиста Кости Воронина принесла Георгию Дронову зрительскую любовь и огромную популярность. Также Георгий Дронов успел попробовать себя в роли режиссера, по ту сторону камеры он оказался в сериале "Счастливы вместе".

Екатерина Волкова

До "Ворониных" Екатерина Волкова играла в основном роли второго плана. Но здесь ей повезло, она дважды прошла пробы, получила главную роль и сыграла Веру, жену Кости. После сериала актриса стала чаще появляться на телевидении в качестве участницы шоу и даже телеведущей. Также она продолжает сниматься и развивает собственный бизнес — у нее несколько магазинов одежды и школа танцев.

Анна Фроловцева

Роль Галины Ивановны сделала актрису по-настоящему известной. За время съемок она очень подружилась со своей экранной невесткой Екатериной Волковой, и они даже ездили вместе отдыхать. Сейчас Анна Фроловцева не снимается и все свое время посвящает семье.

Борис Клюев

Один из хорошо известных и востребованных актеров, он был душой этого сериала. За роль отца большого семейства Борис Клюев получил премию ТЭФФИ. В 2019 году он сообщил, что лечится от рака легких. Несмотря на заболевание Борис Клюев продолжал работать, но в сентябре 2020 года его не стало.

Станислав Дужников

Актер сыграл Леню, старшего брата главного героя, хотя в жизни Станислав Дужников моложе Георгия Дронова на два года. За время съемок он успел стать заслуженным артистом. Сейчас он продолжает играть в театре и активно снимается в кино и сериалах.

Юлия Куварзина

В сериале Юлия Куварзина сыграла Настю, жену Лени. В сериале они очень органично смотрелись вместе, но сейчас Юлия похудела на 20 килограммов, чему очень рада. Она выходит на сцену театра на Таганке и много снимается.

Мария Ильюхина

Сыграла старшую дочку Кости и Веры, после сериала продолжила заниматься художественной гимнастикой, стала кандидатом в мастера спорта и неоднократно становилась призером на различных соревнованиях. Также работала моделью и ведущей.

Филипп и Кирилл Воробьевы

Первые десять сезонов играли сыновей-близнецов Кости и Веры, но потом их родители приняли решение уехать из страны, и на их место пришли другие актеры.

Тема и Рома Пенчуки