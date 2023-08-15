"Я делала все, чтобы она меня полюбила": Брыльска ответила на обвинения Талызиной

"Я делала все, чтобы она меня полюбила": Барбара Брыльска ответила на обвинения Валентины Талызиной
Главная героиня культового новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска ответила Валентине Талызиной, которая обвинила свою коллегу в продаже нижнего белья на Мосфильме в перерывах между съемками кинокартины. По словам польской артистки, она привозила вещи своим друзьям, а не торговала ими, сообщает издание "Абзац".
"Она подлый человек. Я не торговала – я привозила друзьям и подругам то, что они просили", – высказалась на этот счет Брыльска.
Как объяснила артистка, Талызина недолюбливает ее из-за личной неприязни, виной которой стала неполученная Валентиной награда.
"Я делала все, чтобы она меня полюбила. Она меня ненавидит из-за государственной премии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали", – пояснила актриса.
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