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"Я делала все, чтобы она меня полюбила": Барбара Брыльска ответила на обвинения Валентины Талызиной

Главная героиня культового новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска ответила Валентине Талызиной, которая обвинила свою коллегу в продаже нижнего белья на Мосфильме в перерывах между съемками кинокартины. По словам польской артистки, она привозила вещи своим друзьям, а не торговала ими, сообщает издание "Абзац".

"Я делала все, чтобы она меня полюбила": Брыльска ответила на обвинения Талызиной
© globallookpress.com

"Она подлый человек. Я не торговала – я привозила друзьям и подругам то, что они просили", – высказалась на этот счет Брыльска.

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Как объяснила артистка, Талызина недолюбливает ее из-за личной неприязни, виной которой стала неполученная Валентиной награда.

"Я делала все, чтобы она меня полюбила. Она меня ненавидит из-за государственной премии. Она разозлилась, что я ее получила, а ей не дали", – пояснила актриса.

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