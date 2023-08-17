$93.75-2.96102.18-3.48

Почему Роберт Де Ниро отказался использовать фальшивые деньги на съемках: видео

Фильм "Славные парни" может претендовать на звание лучшей киноленты о мафии.

"Славные парни" – это культовый криминальный фильм, созданный в 1990 году режиссером Мартином Скорсезе. В нем рассказывается история о троих молодых и амбициозных гангстерах, которые пытаются пробиться в мире мафии Нью-Йорка.

Во время съемок одной из сцен, в которой герою Роберта Де Ниро нужно было раздавать деньги, актеру не понравилось ощущение фальшивых банкнот в руках. Из-за чего он отказался сниматься в данном эпизоде. Чтобы уладить конфликт, реквизитору пришлось дать Де Ниро $5000 из собственного кармана.

После отснятой сцены всем присутствующим было запрещено покидать съемочную площадку, пока все деньги не были возвращены.

Звезды XX века, которые до сих пор работают

Об этом рассказали в видео на странице @Kinoinfa.

Ранее мы писали о том, почему Том Хэнкс отказался от гонорара за фильм "Форрест Гамп".

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости