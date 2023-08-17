Фильм "Славные парни" может претендовать на звание лучшей киноленты о мафии.

"Славные парни" – это культовый криминальный фильм, созданный в 1990 году режиссером Мартином Скорсезе. В нем рассказывается история о троих молодых и амбициозных гангстерах, которые пытаются пробиться в мире мафии Нью-Йорка.

Во время съемок одной из сцен, в которой герою Роберта Де Ниро нужно было раздавать деньги, актеру не понравилось ощущение фальшивых банкнот в руках. Из-за чего он отказался сниматься в данном эпизоде. Чтобы уладить конфликт, реквизитору пришлось дать Де Ниро $5000 из собственного кармана.

После отснятой сцены всем присутствующим было запрещено покидать съемочную площадку, пока все деньги не были возвращены.

Об этом рассказали в видео на странице @Kinoinfa.