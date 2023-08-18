Дмитрий Иосифов озвучил гонорар за роль Буратино

Актер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько заработал за роль Буратино
Дмитрий Иосифов многим известен как Буратино из фильма Леонида Нечаева, повествующего о приключениях одноименного персонажа. Актер озвучил "Аргументам и Фактам" сумму своей зарплаты в 9 лет.
По словам Дмитрия, он получал огромные по тем временам деньги, а именно – 100 рублей за месяц съемок.
"Дядя Леня Нечаев выбил мне персональную ставку, у меня была самая высокая детская зарплата на тот момент – 100 рублей в месяц. Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных", – рассказал актер.
Таким образом, в общей сложности роль Буратино принесла Иосифову 1 200 рублей.
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