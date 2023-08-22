Победительница «Пацанок» рассказала о дебютных съемках в сериале

Победительница "Пацанки", Кира Медведева, которой предоставили возможность принять участие в новом сезоне "Новенького", призналась, что испытывала некоторую неуверенность во время съемок. Эту информацию передает издание The Voice.

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Согласно ее словам, она ощущала беспокойство по поводу возможных трудностей и неудачных моментов в работе, так как стремилась избежать разочарования других участников команды. Однако, как правило, она предпочитает не выражать свои внутренние сомнения, но в данном случае она была готова открыться на этот счет. Она также вспомнила первый день на площадке съемок, который ей запомнился как особенный момент, и описала атмосферу съемок как сплоченную и дружелюбную, где все были поддерживающими и понимающими, даже если приходилось многократно переснимать сцены.

Кира уточнила, что ее персонаж в сериале, Влада, имеет сходные черты характера с ней самой. Ей удалось передать относительную схожесть с собой через героиню, которая по сюжету немного старше и столкнулась с нелегкими обстоятельствами, что привело к ее заключению в тюрьму. Кроме того, она подчеркнула, что Влада объединяет черты, которые присутствуют и в ее текущей личности, и в ее прошлом.