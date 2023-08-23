Конечно, фанаты уже никогда не увидят новых персонажей, которых могли бы сыграть ушедшие из жизни актеры.

Но фильмы с их участием навсегда останутся в истории кинематографа, напоминая нам о таланте любимых звезд.

К сожалению, бывает так, что актеры уходят из жизни, не увидев выхода на экраны картин с собственным участием.

Актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли в принцессы Леи в "Звездных войнах", неожиданно скончалась в 2016 году. К тому моменту все еще продолжались съемки фильма, в котором она принимала участие. Чтобы закончить работу над картиной, режиссеру пришлось использовать архивные кадры с участием актрисы. В 2019 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" с участием Фишер.

Еще одной потерей для кинематографа стал уход из жизни Стэна Ли, создателя культовых персонажей Marvel. Он традиционно появлялся в небольших ролях во всех фильмах киновселенной.

Перед смертью в 2018 году 95-летний Ли снялся сразу в нескольких сценах, которые позже были использованы в последующих фильмах Marvel.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.