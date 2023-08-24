Болдуину отказали в отзыве иска о пренебрежении безопасностью

Суд отклонил ходатайство об отклонении гражданского иска о пренебрежении актером Алеком Болдуином мерами безопасности. Об этом сообщает издание ABC News.

Иск был подан Россом Аддиего, Дораном Кертином и Ризом Прайсом — членами съемочной группы фильма "Раст", во время работы над которым в результате использования актером боевых патронов погибла оператор Галина Хатчинс, а также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Они заявили, что Алек Болдуин пренебрегал инструктажами по технике безопасности и не ходил на тренировки по использованию настоящего оружия.

Помимо гражданского иска, в отношении актера было запущено уголовное судопроизводство.