Раскрыта причина ухода Генри Кавилла из "Ведьмака"

Причину ухода Генри Кавилла из проекта "Ведьмак" раскрыл режиссер нескольких эпизодов, Марк Йобст. В интервью порталу Screen Rant он упомянул плотный график актера и его повышенную усталость.

Йобст заметил, что съемка артиста в многосерийном шоу стала успешной. Генри Кавилл активно участвовал в трюках, отказываясь от использования дублеров, и это, по мнению режиссера, могло его физически измотать. Йобст также уточнил, что исполнитель провел много времени в тренажерном зале, что привело к некоторым травмам.

С другой стороны, Йобст указал, что его слова - это всего лишь версия, и он иронично отметил, что, вероятно, не все детали могут быть названы в связи с открытием проекта. Информация о разногласиях между Кавиллом и шоураннерами, связанных с интерпретацией тяжести Сапковского, также имеет свою обоснованность.