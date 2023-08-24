На сегодняшний день Райан Гослинг и Джастин Тимберлейк являются одними из самых успешных звезд шоу-бизнеса, чьи имена знает почти каждый.

Гослинг построил блестящую актерскую карьеру, а Тимберлейк выпустил множество музыкальных хитов.

Но мало кто знает, что этих двух знаменитостей связывает история, которая уходит корнями в детство.

Их знакомство произошло случайно, когда Райана и Джастина пригласили сниматься в детском шоу для канала "Дисней". Впервые они встретились на съемках "Микки Мауса" в начале

90-х. Они с момента своего первого знакомства начали проводить свободное время вместе и быстро стали друзьями.

Какое-то время Райан Гослинг даже жил в семье Тимберлейка. Съемки телешоу проходили в США, а Гослинг был родом из Канады, из-за чего его матери приходилось длительное время жить с сыном в Штатах, чтобы он мог продолжать свою актерскую карьеру.

Но ей тоже нужно было сохранить работу, которая была в Канаде, поэтому семья Тимберлейка предложила Райану пожить с ними на время съемок. На эти полгода мама Джастина даже стала официальным опекуном для Райана.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Irina.gasymova.