История дружбы Райана Гослинга и Джастина Тимберлейка: видео
На сегодняшний день Райан Гослинг и Джастин Тимберлейк являются одними из самых успешных звезд шоу-бизнеса, чьи имена знает почти каждый.
Гослинг построил блестящую актерскую карьеру, а Тимберлейк выпустил множество музыкальных хитов.
Но мало кто знает, что этих двух знаменитостей связывает история, которая уходит корнями в детство.
Их знакомство произошло случайно, когда Райана и Джастина пригласили сниматься в детском шоу для канала "Дисней". Впервые они встретились на съемках "Микки Мауса" в начале
90-х. Они с момента своего первого знакомства начали проводить свободное время вместе и быстро стали друзьями.
Какое-то время Райан Гослинг даже жил в семье Тимберлейка. Съемки телешоу проходили в США, а Гослинг был родом из Канады, из-за чего его матери приходилось длительное время жить с сыном в Штатах, чтобы он мог продолжать свою актерскую карьеру.
Но ей тоже нужно было сохранить работу, которая была в Канаде, поэтому семья Тимберлейка предложила Райану пожить с ними на время съемок. На эти полгода мама Джастина даже стала официальным опекуном для Райана.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Irina.gasymova.
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