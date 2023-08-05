Несмотря на то, что многие скептически относились к экранизации истории о кукле Барби, фильм, вышедший в прокат в июле, стал настоящей сенсацией.

Всего за две недели проката кассовые сборы картины превысили более $750 млн по всему миру.

Фильм привлек внимание фанатов еще до выхода на экраны. Помимо интересного сюжета, успех фильма обеспечил удачный актерский состав. Роль Барби исполнила Марго Робби, а ее партнера Кена – Райан Гослинг.

На роль Кена изначально рассматривали только Райана Гослинга. Продюсеры были настроены взять именно его, без кастинга других кандидатов. Для съемок в фильме актеру пришлось даже осветлить волосы и похудеть на 10 килограмм.

Еще один интересный момент – приглашение Эммы Маккей. Актрису позвали в проект после того, как создатели заметили ее внешнее сходство с Марго Робби. В сценарии была запланирована сцена с шуткой о схожести двух актрис. Однако, когда они перевоплотились в своих персонажей, то стало очевидно, что Робби и Маккей на самом деле не так сильно похожи. Из-за чего было решено убрать эту сцену из сценария.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.