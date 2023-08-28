Юра Борисов сыграет Александра Пушкина

Юра Борисов появится в образе Александра Пушкина в фильме-мюзикле "Пророк. История Александра Пушкина", сообщает "Комсомольская правда".

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Снимает кино Феликс Умаров. Как стало известно, отправной точкой к созданию фильма послужил оскароносный проект "Ла-Ла Лэнд".

По словам режиссера, одна из задач картины – показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти.

В качестве главных героев в "Пророк. История Александра Пушкина" появятся Паулина Андреева в образе Авдотьи Голицыной, Кирилл Ковбас в роли Ивана Пущина и Анна Чиповская, которая сыграет графиню Елизавету Воронцову.

Фильм должен выйти в прокат 14 февраля 2025 года.