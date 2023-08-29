Фильм "Темный рыцарь" вышел наэкраны в 2008 году и сразу же стал очень популярным.

Картина была продолжением блокбастера "Бэтмен: Начало", снятого в 2005 году. Главную роль в обоих фильмах исполнил Кристиан Бейл.

Но настоящей звездой "Темного рыцаря" стал актер Хит Леджер, сыгравший злодея Джокера. Его игра была настолько яркой и запоминающейся, что Бэтмен остался в тени. Леджер сумел передать безумие и непредсказуемость Джокера, сделав этого злодея по-настоящему жутким и самым запоминающимся в истории кино.

Однако Хиту Леджеру не суждено было дожить до премьеры фильма – он умер от передозировки лекарств в январе 2008 года. В 2009 году он посмертно получил кинопремию "Оскар" как лучший актер второго плана.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.