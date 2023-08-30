Большинство людей знают, что роль в кино – это лишь образ, в который перевоплощается актер.

Чем талантливее актер, тем больше он может раскрыть характер своего персонажа. При этом в реальной жизни артист может быть совершенно не похож на своего экранного героя, но во время съемок демонстрирует себя с совсем другой стороны.

Хорошая актерская игра может произвести такое сильное впечатление, что зрители порой воспринимают персонажа как реального человека.

Но у актеров, мастерски сыгравших отрицательных персонажей, есть истории о том, как успех не пошел им на руку.

Энтони Старр настолько убедительно сыграл роль супергероя и злодея Хоумлендера в сериале "Пацаны", что с каждой новой серией зрители начали испытывать все больше ненависти не только к герою, но и к самому актеру.

Но многие отметили, что испытали негативные эмоции только из-за того, что Энтони смог мастерски раскрыть характер персонажа перед зрителями.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.