Актер, которого невзлюбили зрители: видео
Большинство людей знают, что роль в кино – это лишь образ, в который перевоплощается актер.
Чем талантливее актер, тем больше он может раскрыть характер своего персонажа. При этом в реальной жизни артист может быть совершенно не похож на своего экранного героя, но во время съемок демонстрирует себя с совсем другой стороны.
Хорошая актерская игра может произвести такое сильное впечатление, что зрители порой воспринимают персонажа как реального человека.
Но у актеров, мастерски сыгравших отрицательных персонажей, есть истории о том, как успех не пошел им на руку.
Энтони Старр настолько убедительно сыграл роль супергероя и злодея Хоумлендера в сериале "Пацаны", что с каждой новой серией зрители начали испытывать все больше ненависти не только к герою, но и к самому актеру.
Но многие отметили, что испытали негативные эмоции только из-за того, что Энтони смог мастерски раскрыть характер персонажа перед зрителями.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.
Ранее мы писали про советских актеров, которые прославились эпизодическими ролями.