Актер Юрий Чернов, известный по роли папы Сыроежкина в фильме "Приключения Электроника", рассказал, какую он получает пенсию. Об этом пишет издание "АиФ".

По словам 74-летнего актера, он получает прибавку к основной пенсии в размере 30 тысяч рублей, так как живет в Москве и является народным артистом.

Юрий Чернов также раскритиковал заявления актрис Людмилы Зайцевой и Раисы Рязановой, которым якобы выплачивают только 20 тысяч рублей без каких-либо доплат. Звезда "Приключений Электроника" призвал вообще не верить артистам в этом вопросе.