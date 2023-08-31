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Актер Юрий Чернов из "Приключений Электроника" назвал размер своей пенсии

Актер Юрий Чернов, известный по роли папы Сыроежкина в фильме "Приключения Электроника", рассказал, какую он получает пенсию. Об этом пишет издание "АиФ".

По словам 74-летнего актера, он получает прибавку к основной пенсии в размере 30 тысяч рублей, так как живет в Москве и является народным артистом.

Юрий Чернов также раскритиковал заявления актрис Людмилы Зайцевой и Раисы Рязановой, которым якобы выплачивают только 20 тысяч рублей без каких-либо доплат. Звезда "Приключений Электроника" призвал вообще не верить артистам в этом вопросе.

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"Если актер называет какие-то бешеные гонорары, делите на пять. Если актер говорит, что получает маленькую сумму, умножайте ее на два", - сказал Юрий Чернов.

Ранее размер своей пенсии назвала актриса Марина Яковлева.

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