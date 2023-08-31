Любовь актрисы Дрю Бэрримор к животным: видео
Американская актриса Дрю Бэрримор известна не только своими яркими ролями в кино, но и любовью к животным. Она всю свою жизнь была окружена питомцами, а впоследствии стала зоозащитницей.
Актриса поделилась, что ее любовь к животным началась еще в детстве. Она выросла в семье, где всегда были собаки, кошки и другие домашние животные.
Когда Дрю стала жить отдельно от родителей, она продолжила держать дома животных. Сейчас в доме актрисы живет три кошки и две собаки.
Трех кошек она забрала из приюта, поэтому теперь у каждого из членов ее семьи есть по собственному коту. Лабрадора Дугласа она забрала, когда его хотели усыпить в возрасте двух месяцев. Позже актриса еще взяла к себе в дом дворняжку по кличке Лаки.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.
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