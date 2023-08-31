Американская актриса Дрю Бэрримор известна не только своими яркими ролями в кино, но и любовью к животным. Она всю свою жизнь была окружена питомцами, а впоследствии стала зоозащитницей.

Актриса поделилась, что ее любовь к животным началась еще в детстве. Она выросла в семье, где всегда были собаки, кошки и другие домашние животные.

Когда Дрю стала жить отдельно от родителей, она продолжила держать дома животных. Сейчас в доме актрисы живет три кошки и две собаки.

Трех кошек она забрала из приюта, поэтому теперь у каждого из членов ее семьи есть по собственному коту. Лабрадора Дугласа она забрала, когда его хотели усыпить в возрасте двух месяцев. Позже актриса еще взяла к себе в дом дворняжку по кличке Лаки.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.