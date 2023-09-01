Эльза Патаки, жена актера Криса Хемсворта, известного по роли Тора в одноименных фильмах Marvel, незаметно для всех появилась в небольшом эпизоде картины "Тор 2: Царство тьмы".

По сценарию фильма, роль возлюбленной Тора исполняет актриса Натали Портман. Но из-за того, что у Портман возникла проблема со съемкой последней сцены "Тора" с работой над другим фильмом, она не смогла в ней участвовать. Из-за чего создатели картины начали искать другую актрису, которая могла бы заменить Натали в небольшом эпизоде.

Когда режиссер фильма показал разных актрис, Крис предложил снять в этом эпизоде его жену.

Речь идет о сцене после титров, где главный герой возвращается на Землю к своей возлюбленной, и они целуются. Но вместо Портман Крис целовал свою жену, а зрители наверняка даже не заметили подмены.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.