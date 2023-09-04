$96.34+0.01104.61-0.33

Леонид Ярмольник получил приз за вклад в развитие еврейского кино в России

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник отмечен наградой за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России. Об этом сообщает "ТАСС".

Ярмольник получил приз за вклад в развитие еврейского кино в России
© РИА Новости

Приз артисту вручил президент Федерации еврейских общин России, председатель общественного совета МЕКФ раввин Александр Борода.

"Я думаю, что выбор общественного совета понятен – Леонид Исаакович Ярмольник. Это серьезная премия и заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских кровей в российском кинематографе", – приводятся его слова.

Евреи вступились за Брэдли Купера после критики из-за носа

Получая награду, Ярмольник в шутку отметил, что является одним из самых крупных специалистов среди артистов российского кинематографа, которые могут воплощать евреев на экране. В качестве примера он привел свое участие в таких кинокартинах, как фильмы "Одесса", "Стиляги" и "Трудно быть богом".

Ранее Сергей Гармаш рассказал о работе над продолжением фильма "Чебурашка".

4
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости