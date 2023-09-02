Актер Сергей Гармаш разгласил информацию о работе над продолжением популярного фильма "Чебурашка". Информация об этом была представлена на kp.ru.

Гармаш поделился, что на данный момент активно ведется процесс создания сценария для будущего проекта. Он подчеркнул, что работа над сценарием ведется очень тщательно.

Актер также добавил, что успех первой части фильма в значительной степени определился благодаря выдающемуся сценарию. Ранее, в апреле 2023 года, Гармаш также сообщал о работе над продолжением этой художественной картины под руководством режиссера Дмитрия Дьяченко. Однако в то время он уточнил, что съемки продолжения фильма точно не ведутся, и дополнительных комментариев по этому поводу не предоставил.

Первая часть фильма "Чебурашка" была выпущена в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката, собрав более 7 миллиардов рублей в России и странах СНГ.