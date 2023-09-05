Фильм "Сияние" вышел на экраны в 1980 году и сразу же получил статус культового хоррора.

Снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, этот психологический триллер повествует о семье, которая зимует в пустой гостинице "Оверлук".

Одна из самых запоминающихся сцен в фильме Кубрика – та, в которой персонаж Джека Николсона преследует свою жену с топором и выламывает дверь в ванную комнату, где она от него пряталась.

Знаменитая фраза Джека Торранса "А вот и Джонни!" была полной импровизацией актера. Этой легендарной строки не было в сценарии – Николсон придумал ее, вдохновившись популярным в то время американским телеведущим Джонни Карсоном. Эта фраза еще больше усилила гнетущую атмосферу безысходности.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.