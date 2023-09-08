Сара Джессика Паркер взяла к себе домой бездомного котенка, который появился во втором сезоне сериала "И просто так".

В сериале котенок по кличке Лотос сыграл питомца Кэрри Брэдшоу. По сценарию, этот малыш сначала оказался в приюте, а затем, по инициативе персонажа Че Диас, попал к героине Кэрри Брэдшоу. В реальной жизни у этого животного похожая история.

Как рассказывала сама Сара, бездомного котенка Лотоса принесли в приют еще новорожденным. Актриса и ее муж Мэттью Бродерик забрали котенка в апреле после окончания съемок. Он стал третьим питомцем супругов: год назад они взяли к себе еще двух котов.

«И просто так» – продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Премьера состоялась в декабре 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max. В новом сериале рассказывается о жизни трех подруг – Кэрри, Миранды и Шарлотты уже в 50-летнем возрасте.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.