Многие известные актеры начинали свой путь к славе с самых обычных профессий.

Кто бы мог подумать, что звезды, имена которых сейчас знает каждый, когда-то были обычными работниками сервиса и доставки. Но благодаря таланту, упорству и вере в себя, они смогли добиться успеха и стать одними из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Например, красавица Марго Робби в юности работала официанткой в Мельбурне. А легендарный Том Круз до фильма "Миссия невыполнима" подрабатывал посыльным в одном из отелей в Нью-Йорке.

Дженнифер Энистон тоже знает, что такое тяжелый труд на низкооплачиваемой работе. До главной роли в культовом сериале "Друзья" актриса успела поработать официанткой и курьером.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.