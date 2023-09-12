Юрий Стоянов заявил, что не считал себя комедийным актером

Артист Юрий Стоянов в беседе с РИА Новости заявил, что не считал себя комедийным актером до встречи с Ильей Олейниковым.

Стоянов признался, что не считает себя артистом, которого должен был полюбить зритель. Кроме того, актер отметил – у него присутствовало "умение насмешить", но он не предполагал, что оно приведет его в комедийный жанр:

"Я не юморист, не сатирик. Я не эстрадный артист, а драматический, у которого вдруг начало получаться. И мне ужасно понравилось", – объяснил Стоянов.