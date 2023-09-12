Артист Юрий Стоянов заявил, что не считал себя комедийным актером
Артист Юрий Стоянов в беседе с РИА Новости заявил, что не считал себя комедийным актером до встречи с Ильей Олейниковым.
Стоянов признался, что не считает себя артистом, которого должен был полюбить зритель. Кроме того, актер отметил – у него присутствовало "умение насмешить", но он не предполагал, что оно приведет его в комедийный жанр:
"Я не юморист, не сатирик. Я не эстрадный артист, а драматический, у которого вдруг начало получаться. И мне ужасно понравилось", – объяснил Стоянов.
В заключение актер подчеркнул, что никогда не будет стесняться своего прошлого, потому что именно оно подарило ему узнаваемость и любовь поклонников.
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