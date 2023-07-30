Завершились съемки нового сериала "Артист" с Юрием Стояновым
В столице завершились съемки нового многосерийного проекта с участием популярного актера Юрия Стоянова, об этом сообщил портал Кino-punk.
Известный в первую очередь по своей игре в шоу "Городок", Юрий Стоянов вновь предстанет перед зрителем сразу в нескольких разных образах.
Согласно сюжету, бывший вор-рецидивист по кличке Артист освобождается из-под заключения, после чего решает начать новую жизнь. Однако для этого ему необходимо забрать из своего прежнего дома припрятанные там деньги. В связи с тем, что теперь в этом месте живет его невестка и внуки, Артисту приходится перевоплотиться в няню для своих же внуков, чтобы без лишнего шума добраться до своего тайника.
На протяжении всего сериала, Стоянов сыграет около десяти разных ролей – от чиновника до священника.
«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это», – рассказал о своей новой роли сам Стоянов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что съемки фильма "Апогей" отложили из-за Брэда Питта.