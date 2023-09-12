В начале 1960-х американская актриса Шэрон Тейт начала сниматься в кино и быстро стала популярной благодаря своей привлекательной внешности.

В 1966 году Шэрон снялась в фильме "Не гони волну" режиссера Александра Маккендрика. В одной из сцен Тейт должна была исполнить трюк с парашютом, во время которого актрисе требовалось выпрыгнуть из самолета и приземлиться в бассейн.

Когда Тейт выполняла трюк, ее парашют раскрылся в неподходящий момент, накрыв всю поверхность бассейна. В результате актриса оказалась в ловушке без кислорода. Однако Шэрон удалось быстро выбраться из-под парашюта.

Шэрон Тейт была талантливой и красивой актрисой, чья жизнь трагически оборвалась в возрасте 26 лет. В 1967 году она вышла замуж за известного режиссера Романа Полански. Казалось, впереди у них счастливое совместное будущее. Однако в августе 1969 года произошла страшная трагедия. Находясь на девятом месяце беременности, Шэрон была убита членами группировки Чарльза Мэнсона. Вместе с ней погибли еще четверо друзей.

Убийство Шэрон Тейт до сих пор остается одной из самых шокирующих трагедий в истории Голливуда.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.