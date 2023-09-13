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"Я ее боялась очень". Гузеева вспомнила о совместных съемках с Гурченко

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в программе «Письма» на Первом канале о том, как ей работалось со знаменитой Людмилой Гурченко.

"Я ее боялась очень". Гузеева вспомнила о совместных съемках с Гурченко
© РИА Новости

По словам Ларисы Гузеевой, Гурченко позволяла себе неприятные замечания и даже портила ей внешность. На одной площадке им довелось работать во время съемок "Жестокого романса". Правда из финальной версии все сцены с Людмилой Гурченко были вырезаны.

Начинающей актрисе было сложно ответить признанной звезде, поскольку она ее очень боялась.

Гурченко говорила о том, что Гузеевой надо сменить фамилию, чтобы не сниматься всю жизнь на "Узбекфильме", гримерам велела перекрасить брови в рыжий, чтобы придать лицу "русскости" и считала, что высокие скулы тоже надо "замазывать".

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Ранее Гузеева сообщила детали новых выпусков «Давай поженимся».

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