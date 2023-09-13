"Я ее боялась очень". Гузеева вспомнила о совместных съемках с Гурченко

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в программе «Письма» на Первом канале о том, как ей работалось со знаменитой Людмилой Гурченко.

По словам Ларисы Гузеевой, Гурченко позволяла себе неприятные замечания и даже портила ей внешность. На одной площадке им довелось работать во время съемок "Жестокого романса". Правда из финальной версии все сцены с Людмилой Гурченко были вырезаны.

Начинающей актрисе было сложно ответить признанной звезде, поскольку она ее очень боялась.