Гузеева сообщила детали новых выпусков «Давай поженимся»

15 июня стало известно, что популярное шоу скоро снова появится в эфире. Теперь же возвращение программы анонсировала и его ведущая Лариса Гузеева, сообщает ТАСС.

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Кроме того, что Гузеева сообщила поклонникам шоу о том, что на телеэкранах они вновь увидят его очень скоро, она также раскрыла некоторые подробности обновленной передачи.

По словам телеведущей, новые выпуски будут ориентированы на семейные ценности, создание семьи и здоровые отношения, говорится в обращении Гузеевой.