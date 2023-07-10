Гузеева сообщила детали новых выпусков «Давай поженимся»

Лариса Гузеева рассказала, какими будут новые выпуски шоу «Давай поженимся»
15 июня стало известно, что популярное шоу скоро снова появится в эфире. Теперь же возвращение программы анонсировала и его ведущая Лариса Гузеева, сообщает ТАСС.
Кроме того, что Гузеева сообщила поклонникам шоу о том, что на телеэкранах они вновь увидят его очень скоро, она также раскрыла некоторые подробности обновленной передачи.
По словам телеведущей, новые выпуски будут ориентированы на семейные ценности, создание семьи и здоровые отношения, говорится в обращении Гузеевой.
Напомним, что в начале прошлого года шоу «Давай поженимся», как и многие другие развлекательные программы, исчезло из эфира «Первого канала». Позже начали ходить слухи, что шоу решили закрыть. Однако, эти слухи, к удовольствию поклонников программы, не подтвердились.
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