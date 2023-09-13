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Вин Дизель работает над новой частью франшизы "Три икса"

О возвращении голливудского актера Вина Дизеля к работе над четвертой частью франшизы «Три икса» сообщает издание Deadline.

Вин Дизель работает над новой частью франшизы "Три икса"
© globallookpress.com

Кроме того, что актер будет играть главную роль, других подробностей нет.

Напомним, что в серии боевиков «Три икса» раскрывается история спортсмена-экстремала Ксандера Кейджа. Вин Дизель участвовал в первой и третьей части, во второй обошлись без него. Кстати, вторая часть оказалась наименее успешной.

О предполагаемой дате премьеры также пока не сообщается.

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