Вин Дизель работает над новой частью франшизы "Три икса"
О возвращении голливудского актера Вина Дизеля к работе над четвертой частью франшизы «Три икса» сообщает издание Deadline.
Кроме того, что актер будет играть главную роль, других подробностей нет.
Напомним, что в серии боевиков «Три икса» раскрывается история спортсмена-экстремала Ксандера Кейджа. Вин Дизель участвовал в первой и третьей части, во второй обошлись без него. Кстати, вторая часть оказалась наименее успешной.
О предполагаемой дате премьеры также пока не сообщается.
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