"Чуть не попрощалась с жизнью". Макеева – об опасной ситуации во время съемок

"И в принципе если бы я не обладала необходимыми навыками (а я занималась верховой ездой) и не затормозила бы без рук ногами лошадь, то она бы пошла галопом и скинула бы меня в обрыв. Я не знаю, что бы случилось", – вспомнила Макеева.