"Чуть не попрощалась с жизнью". Макеева – об опасной ситуации во время съемок

"Чуть не попрощалась с жизнью". Анастасия Макеева рассказала об экстремальной ситуации во время съемок
Однажды Анастасия Макеева стала непосредственной участницей крайне опасной ситуации, которая произошла во время съемок фильма. Об этом она рассказала в интервью teleprogramma.pro.
По словам актрисы, для одной из сцен ей требовалось взобраться на коня. Съемки проходили в Крыму, недалеко от обрыва.
Когда Макеева оказалась на лошади, ассистент не подал ее поводья. Животное рвануло вперед, а артистка не имела возможности им управлять.
В какой-то момент она чуть ли не оказалась сброшенной в пропасть, но несчастье миновало.
"И в принципе если бы я не обладала необходимыми навыками (а я занималась верховой ездой) и не затормозила бы без рук ногами лошадь, то она бы пошла галопом и скинула бы меня в обрыв. Я не знаю, что бы случилось", – вспомнила Макеева.
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