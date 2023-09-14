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"Чуть не попрощалась с жизнью". Анастасия Макеева рассказала об экстремальной ситуации во время съемок

Однажды Анастасия Макеева стала непосредственной участницей крайне опасной ситуации, которая произошла во время съемок фильма. Об этом она рассказала в интервью teleprogramma.pro.

"Чуть не попрощалась с жизнью". Макеева – об опасной ситуации во время съемок
© РИА Новости

По словам актрисы, для одной из сцен ей требовалось взобраться на коня. Съемки проходили в Крыму, недалеко от обрыва.

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Когда Макеева оказалась на лошади, ассистент не подал ее поводья. Животное рвануло вперед, а артистка не имела возможности им управлять.

В какой-то момент она чуть ли не оказалась сброшенной в пропасть, но несчастье миновало.

"И в принципе если бы я не обладала необходимыми навыками (а я занималась верховой ездой) и не затормозила бы без рук ногами лошадь, то она бы пошла галопом и скинула бы меня в обрыв. Я не знаю, что бы случилось", – вспомнила Макеева.

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