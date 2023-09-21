Блистательную актрису Риту Хейворт считали главной красоткой Голливуда, а Орсона Уэллса называли лучшим режиссером века. Вместе они хотели стать идеальной парой Голливуда.

Когда Орсон впервые увидел Риту на экране, он буквально потерял голову от ее красоты. Режиссер был настолько очарован Хейворт, что сразу принял решение во что бы то ни стало жениться на ней.

Через ее друзей ему удалось достать ее номер телефона и он несколько недель разрывал ее телефон требуя встречи.

Благодаря напористому характеру Уэллсу все же удалось получить внимание от актрисы.

Вскоре после знакомства они решили узаконить свои отношения. 7 сентября 1943 года они обручились во время обеденного перерыва Риты. После окончания церемонии бракосочетания она вернулась на съемочную площадку, где она играла главную роль в фильме "Девушка с обложки".

Об этой истории рассказала в своем видео блогер @Bladubua.