Квентин Тарантино может пригласить Джона Траволту в свой последний фильм
Таким предположением поделился журналист Джефф Снайдер в своем Twitter. Он сообщил, что актер Джон Траволта может сыграть в последнем фильме Квентина Тарантино - "Кинокритик".
Также есть информация, что режиссер пригласит еще одного актера, с которым раньше уже работа. Ходили слухи о том, что это будет Сэмюэль Л. Джексон. Но официального подтверждения они не получили, впрочем, как и опровержения.
Квентин Тарантино уже начал работу над фильмом, но съемки пришлось приостановить из-за забастовок актеров и сценаристов в США. Ранее режиссер также сообщал, что "Кинокритик", посвященный человеку, который пишет рецензии на фильмы для порно-журналов, станет его последней работой. После этого он сосредоточиться на чем-то другом, например, телешоу, спектакле, короткометражке или даже написании книги.