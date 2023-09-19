Таким предположением поделился журналист Джефф Снайдер в своем Twitter. Он сообщил, что актер Джон Траволта может сыграть в последнем фильме Квентина Тарантино - "Кинокритик".

Также есть информация, что режиссер пригласит еще одного актера, с которым раньше уже работа. Ходили слухи о том, что это будет Сэмюэль Л. Джексон. Но официального подтверждения они не получили, впрочем, как и опровержения.