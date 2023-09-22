"Очень устаю после смены с ней". Анна Ковальчук – о съемках с дочерью

"Очень устаю после смены с ней". Актриса Анна Ковальчук рассказала о съемках с дочерью
Стартовали съемки нового сезона культового российского сериала "Тайны следствия", в которых приняла участие 22-летняя дочь главной героини Злата Ковальчук. Об этом сообщает издание "СтарХит".
У девушки пока нет актерского образования, однако это не мешает ей сниматься в проектах с матерью. Анна Ковальчук призналась, что включает на площадке одновременно маму, педагога и актрису, так как переживает за дочь в кадре и старается ей помочь.
"За всем приходится следить. Очень устаю после смены с ней. Но, с другой стороны, мы 12 часов проводим вместе и это счастье. Успеваем в моем вагончике поспать, поговорить, посплетничать и поиграть, поссориться и помириться".
Анна считает, что работа сближает ее с дочерью.
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