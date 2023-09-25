Актер Том Хэнкс признался, ради чего готов на любую работу
Том Хэнкс готов пойти на многое ради того, чтобы в составе следующей миссии отправиться на Луну. Соответствующие слова актера приводит канал Fox News.
В числе потенциальных обязанностей, которые он готов взять на себя, была названа даже уборка туалетов.
"Я хотел бы быть человеком, который отвечает за подачу еды и шутки во время полета на Луну и обратно. Я готов чистить туалеты, раскладывать одежду, убирать снаряжение. А остальные смогут спокойно заняться другими делами", — пошутил Хэнкс.
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