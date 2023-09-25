Том Хэнкс признался, ради чего готов на любую работу

"Я хотел бы быть человеком, который отвечает за подачу еды и шутки во время полета на Луну и обратно. Я готов чистить туалеты, раскладывать одежду, убирать снаряжение. А остальные смогут спокойно заняться другими делами", — пошутил Хэнкс.