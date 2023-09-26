"Мулен Руж" – это фильм 2001 года, основанный на одноименном бродвейском мюзикле.

Во время съемок фильма "Мулен Руж" в 2001 году Николь Кидман получила несколько серьезных травм, поэтому некоторое время провела в инвалидной коляске. При этом актриса не прерывала съемочный процесс.

В фильме было много танцевальных номеров, которые Кидман решила исполнить сама. Однако в один из первых съемочных дней актриса упала и повредила ребра.

Чтобы не сорвать съемки, команда постаралась максимально адаптировать процесс работы с учетом травмы актрисы. В сценах, где главная героиня должна была танцевать, использовались дублеры, а Николь снималась только крупным планом.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.