"Медузы у нас были вообще везде". Каштанова рассказала о тяжелых условиях съемок

"У меня был эпизод в жизни, когда нужно было плыть в холодном море, целоваться, выплывать, а море было наполнено медузами. И получается мы целовались, медузы у нас были вообще везде, и холодное море… Это было ужасно", – поделилась воспоминаниями актриса.