"Медузы у нас были вообще везде". Каштанова рассказала о тяжелых условиях съемок

"Медузы у нас были вообще везде". Софья Каштанова рассказала о тяжелых условиях съемок
Софье Каштановой, известной своими ролями в проектах "Полицейский с Рублевки" и "Психологини", приходилось сталкиваться с разными трудностями во время съемок. Слова актриса приводит "Пятый канал".
Так, например, однажды Каштанова снималась в сцене, действие которой происходило в море. Сложность заключалась в том, что оно было холодным, а параллельно ее и коллегу окружали медузы, что также доставляло дискомфорт.
"У меня был эпизод в жизни, когда нужно было плыть в холодном море, целоваться, выплывать, а море было наполнено медузами. И получается мы целовались, медузы у нас были вообще везде, и холодное море… Это было ужасно", – поделилась воспоминаниями актриса.
Несмотря на это актриса призналась, что занимается любимым делом. А все усилия в итоге приводят к созданию "классных фильмов".
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