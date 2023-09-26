"Жалею об этом". Денев рассказала, почему сменила фамилию в юности

"Жалею об этом". Катрин Денев призналась, почему сменила фамилию в юности
Французская актриса Катрин Денев в юности сменила фамилию. Спустя годы звезда рассказала, почему решилась на такую перемену.
Изначально Катрин и ее сестра Франсуаза носили девичью фамилию матери – Дорлеак. Однако последняя в 60-ые годы уже была известна и активно снималась в кино, в то время как Катрин только начинала восхождение к славе.
Тогда мать и посоветовала дочери сменить фамилию на Денев – чтобы их с сестрой не путали, пишет издание Teller Report. Тем более, в 1966-м году однофамилицы вместе снимались в фильме "Девушки из Рошфора".
Катрин так и поступила. Правда, сейчас о принятом решении немного жалеет.
"Мне фамилия Денев не очень-то нравится... <...> Наверное, я все же жалею о том, что не вернула свою первоначальную фамилию", – призналась актриса.
Ранее Ранее "Рамблер" рассказывал, ради чего актер Том Хэнкс готов на любую работу.