Семейные династии играют большую роль в истории Голливуда. Многие известные актеры пришли в киноиндустрию, следуя по стопам своих родителей и других родственников.

Семья актрисы Дакоты Джонсон — одна из самых успешных и известных женских актерских династий Голливуда, где каждая добилась успеха.

Бабушка актрисы, Типпи Хедрен, была одной из муз Альфреда Хичкока. Ее дочь — Мелани Гриффит — была звездой 80-х и даже получила премию "Золотой глобус" за роль в фильме "Деловая девушка".

Сама Дакота начала сниматься в кино еще в детстве. В 1999 году, в возрасте 10 лет, она дебютировала в фильме "Женщина без правил". Первой главной ролью Дакоты стала главная героиня в фильме "50 оттенков серого".

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.