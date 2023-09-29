«Я не мог прийти в себя». Рэдклифф — о розыгрышах Гэмбона

Актер, исполнивший главную роль в фильмах о Гарри Поттере, вспомнил, как его на съемках разыгрывал исполнивший роль профессора Дамблдора артист Майкл Гэмбон. Слова Рэдклиффа цитирует издание Daily Mail.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"

Дэниел признался, что его старший коллега Майкл Гэмбон часто устраивал розыгрыши на съемках.

Майкл Гэмбон мог легко заставить меня смеяться, когда я был подростком. После его приколов я не мог прийти в себя, а он мог с легкостью включиться в съемки, — говорит актер.

Воспоминанием об одном из наиболее запомнившихся розыгрышей Рэдклифф поделился с поклонниками. Актер рассказал, как Майкл Гэмбон и Алан Рикман однажды во время съемок подложили в его спальный мешок подушку, издающую смешные звуки. Это случилось во время съемок одного из эпизодов «Узника Азкабана», когда все дети спят в большом зале.

Гэмбон и Рикман с беспристрастными лицами ожидали, когда камер приблизится к лицу Дэниела и раздастся неожиданный звук, который, по признанию Рэдклиффа, наделал много шума на съемочной площадке.