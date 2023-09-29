«Я не мог прийти в себя». Рэдклифф — о розыгрышах Гэмбона

«Я не мог прийти в себя». Дэниел Рэдклифф рассказал о розыгрышах Майкла Гэмбона
Актер, исполнивший главную роль в фильмах о Гарри Поттере, вспомнил, как его на съемках разыгрывал исполнивший роль профессора Дамблдора артист Майкл Гэмбон. Слова Рэдклиффа цитирует издание Daily Mail.
Дэниел признался, что его старший коллега Майкл Гэмбон часто устраивал розыгрыши на съемках.
Майкл Гэмбон мог легко заставить меня смеяться, когда я был подростком. После его приколов я не мог прийти в себя, а он мог с легкостью включиться в съемки, — говорит актер.
Воспоминанием об одном из наиболее запомнившихся розыгрышей Рэдклифф поделился с поклонниками. Актер рассказал, как Майкл Гэмбон и Алан Рикман однажды во время съемок подложили в его спальный мешок подушку, издающую смешные звуки. Это случилось во время съемок одного из эпизодов «Узника Азкабана», когда все дети спят в большом зале.
Гэмбон и Рикман с беспристрастными лицами ожидали, когда камер приблизится к лицу Дэниела и раздастся неожиданный звук, который, по признанию Рэдклиффа, наделал много шума на съемочной площадке.
Напомним, что 28 сентября исполнивший роль профессора Дамблдора актер Майкл Гэмбон скончался от пневмонии в возрасте 82 лет.