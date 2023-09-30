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Дмитрий Харатьян рассказал о работе со Светланой Дружининой

Известный российский актер, народный артист России Дмитрий Харатьян в беседе с NEWS.ru поделился воспоминаниями о совместной работе с режиссером Светланой Дружининой.

Дмитрий Харатьян рассказал о работе со Светланой Дружининой
© РИА Новости

По словам актера, Светлана Дружинина обладает важными режиссерскими качествами, она способна довести актера «до пика эмоционального состояния». А кроме того, Дмитрий Харатьян отметил ее любовь. Он пояснил, что в таком состоянии актер уже не играет, а реагирует на предложенные обстоятельства. Благодаря чему каждая сцена выглядит очень достоверно.

Причем Светлана Дружинина, несмотря на почтенный возраст, и сама показывает актерам, как нужно играть.

"Если в воду — то в воду, в болото — так в болото. Фехтовать так фехтовать, гореть так гореть. У нее все по-настоящему, серьезно и никаких поблажек", — рассказал актер.

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