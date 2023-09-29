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Дмитрий Дибров объяснил свой уход из шоу «Кто хочет стать миллионером?»

В большом интервью изданию «Аргументы и факты» телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, по какой причине покинул проект.

Дибров объяснил свой уход из шоу «Кто хочет стать миллионером?»
© РИА Новости

Дибров заявил, что его уход из программы был закономерным, пора было уступить дорогу молодым. По словам телеведущего, на Первом канале задумались об обновлении шоу и смене ведущего. Дмитрию задали вопрос, не согласен ли он, что есть смысл отдать бразды правления новому, молодому ведущему? Дибров спорить не стал.

«Чья это программа? Моя что ли? Я ее хозяин?», — пояснил свою позицию Дибров.

Телеведущий также опроверг слухи о его увольнении с Первого канала. Дибров заявил, что остается сотрудником канала и продолжает вести «Антропологию». Кроме того, телеведущий отметил, что сейчас вместе с руководством размышляет над новыми проектами.

Куда пропала звезда НТВ Татьяна Миткова

Напомним, что Дмитрий Дибров в течение 14 лет был бессменным ведущим телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?». Сейчас новой ведущей проекта стала Юлианна Караулова.

Ранее ведущая "Жди меня" Татьяна Арнтгольц объяснила свой уход из программы.

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