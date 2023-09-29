Дмитрий Дибров объяснил свой уход из шоу «Кто хочет стать миллионером?»
В большом интервью изданию «Аргументы и факты» телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, по какой причине покинул проект.
Дибров заявил, что его уход из программы был закономерным, пора было уступить дорогу молодым. По словам телеведущего, на Первом канале задумались об обновлении шоу и смене ведущего. Дмитрию задали вопрос, не согласен ли он, что есть смысл отдать бразды правления новому, молодому ведущему? Дибров спорить не стал.
«Чья это программа? Моя что ли? Я ее хозяин?», — пояснил свою позицию Дибров.
Телеведущий также опроверг слухи о его увольнении с Первого канала. Дибров заявил, что остается сотрудником канала и продолжает вести «Антропологию». Кроме того, телеведущий отметил, что сейчас вместе с руководством размышляет над новыми проектами.
Напомним, что Дмитрий Дибров в течение 14 лет был бессменным ведущим телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?». Сейчас новой ведущей проекта стала Юлианна Караулова.