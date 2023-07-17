Гардемарин и граф: 60 лет Александру Домогарову

12 июля исполнилось 60 лет российскому актеру театра и кино Александру Домогарову.

Свой творческий путь артист начал в 1984 году сыграв роль в картине «Наследство» режиссера Георгия Натансона. Настоящее же признание и популярность пришли к Домогарову лишь в 1992 году после выхода историко-приключенческой фильма «Гардемарины — III». Безупречно исполненная роль Павла Горина, а также искренние симпатии зрителей открыли для молодого актера дорогу к серьезным проектам.

В 1997 году вышел сериал «Графиня де Монсоро» с Александром Домогаровым в главной роли. Затем были съемки еще в двух культовых проектах того времени. С 2000 по 2003 год актер снимался в сериале «Бандитский Петербург», где исполнил роль журналиста Андрея Серёгина. Другим важным этапом в карьере Домогарова стало участие в экранизации романов Фридриха Незнанского сериале «Марш Турецкого».

Всего же за всю карьеру Александр Домогаров снялся в 120 больших и малых проектах.

Кроме работы в кино, артист выступает и на театральной сцене. С 1985 по 1995 год Домогаров являлся актером Центрального академического театра Советской армии. А с 1995 года он служит в Театре имени Моссовета.

Александр Домогаров был трижды официально женат. Первой супругой актера стала Наталья Сагоян. В 2008 году их сын Дмитрий погиб в результате ДТП. Вторым союзом артиста стал брак с костюмершей Ириной Гуненковой, у них родился сын Александр Домогаров-младший. Третьей избранницей Домогарова стала актриса Наталья Громушкина. Брак продлился с 2001 по 20 января 2005 года. В июле 2023 году Александр признался журналистам, что у него появилась возлюбленная, и назвал ее женой. Личность супруги актер не раскрыл.