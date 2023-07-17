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Гардемарин и граф: 60 лет Александру Домогарову

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Александр Домогаров в сериале "Гардемарины — III", 1992 год 
© Kino-teatr.ru
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Александр Домогаров в сериале "Графиня де Монсоро", 1997 год 
© Kino-teatr.ru
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Александр Домогаров в сериале "Бандитский Петербург - 2", 2000 год 
© Kino-teatr.ru
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Александр Домогаров на съемках сериала "Марш Турецкого-2", 2001 год 
© ТАСС

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Актер Александр Домогаров во время съемок 4-серийного детективного сериала по книге Анны Малышевой "Зачем тебе алиби?", 2003 год 
© ТАСС
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Актеры Марина Александрова и Александр Домогаров на открытии XХVII Московского международного кинофестиваля, 2005 год 
© РИА Новости
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Актер Александр Домогаров на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина "Царь", 2008 год 
© РИА Новости
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Певица Лолита Милявская и актер Александр Домогаров на церемонии вручения писательницей Леной Лениной званий "Народного Артиста", 2011 год 
© РИА Новости
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Актер Александр Домогаров во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 год 
© РИА Новости

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Актер Александр Домогаров поздравляет народного артиста СССР Владимира Зельдина на вечере "100, или Танцы со временем", посвященном его 100-летнему юбилею, 2015 год 
© РИА Новости
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Александр Домогаров в роли Гаева на предпремьерном показе спектакля в постановке Андрея Кончаловского "Вишневый сад" в театре имени Моссовета, 2016 год 
© РИА Новости
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Актер Александр Домогаров во время концерта в честь 80-летия Владимира Высоцкого в Государственном центральном концертном зале "Россия" в Лужниках, 2018 год 
© РИА Новости
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Актеры Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана в сцене из спектакля "Сцены из супружеской жизни" в постановке режиссера Андрея Кончаловского в Московском художественном академическом театре им. М. Горького, 2019 год 
© ТАСС
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Актёр Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета перед началом 97-го театрального сезона, 2019 год 
© РИА Новости

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Александр Домогаров, получивший приз в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Союз спасения", на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год "Золотой Орел" в павильоне киноконцерна "Мосфильм" в Москве, 2021 год 
© РИА Новости
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Виталий Кищенко в роли Бекингема и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля "Ричард III" в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета, 2020 год 
© РИА Новости
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Народный артист России Александр Домогаров во время творческой встречи в преддверии юбилея во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве, 2023 год 
© РИА Новости

    12 июля исполнилось 60 лет российскому актеру театра и кино Александру Домогарову.

    Свой творческий путь артист начал в 1984 году сыграв роль в картине «Наследство» режиссера Георгия Натансона. Настоящее же признание и популярность пришли к Домогарову лишь в 1992 году после выхода историко-приключенческой фильма «Гардемарины — III». Безупречно исполненная роль Павла Горина, а также искренние симпатии зрителей открыли для молодого актера дорогу к серьезным проектам.

    В 1997 году вышел сериал «Графиня де Монсоро» с Александром Домогаровым в главной роли. Затем были съемки еще в двух культовых проектах того времени. С 2000 по 2003 год актер снимался в сериале «Бандитский Петербург», где исполнил роль журналиста Андрея Серёгина. Другим важным этапом в карьере Домогарова стало участие в экранизации романов Фридриха Незнанского сериале «Марш Турецкого».

    Всего же за всю карьеру Александр Домогаров снялся в 120 больших и малых проектах.

    Кроме работы в кино, артист выступает и на театральной сцене. С 1985 по 1995 год Домогаров являлся актером Центрального академического театра Советской армии. А с 1995 года он служит в Театре имени Моссовета.

    Александр Домогаров был трижды официально женат. Первой супругой актера стала Наталья Сагоян. В 2008 году их сын Дмитрий погиб в результате ДТП. Вторым союзом артиста стал брак с костюмершей Ириной Гуненковой, у них родился сын Александр Домогаров-младший. Третьей избранницей Домогарова стала актриса Наталья Громушкина. Брак продлился с 2001 по 20 января 2005 года. В июле 2023 году Александр признался журналистам, что у него появилась возлюбленная, и назвал ее женой. Личность супруги актер не раскрыл.

    Как менялся один из самых ярких российских актеров 90-х и 00-х – в галерее «Рамблера».

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