«Я очень боюсь унижения». Роберт Паттинсон высказался о работе

Актер в издании Interview объяснил, как выбирает будущие роли.

© Кадр из фильма "Довод"

Паттинсон на вопрос, снимался ли он когда-нибудь в фильме, который ему изначально не нравился, ответил, что вряд ли мог пойти на такой шаг, поскольку он очень боится публичного унижения.

«Я очень боюсь унижения… Ты можешь потом говорить, что сценарий был плохой.., но в конце концов никого не будут интересовать причины», — высказался актер.

Из-за плохого фильма, по мнению Паттинсона, зрители могут негативно отнестись к актерам, заявив, что они не справились со своей задачей, даже если те очень старались.