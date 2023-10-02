Дружинина оттолкнула Макееву, которая хотела ее обнять

Режиссер Дружинина оттолкнула актрису Макееву, которая хотела ее обнять
Режиссер Светлана Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву на премьере фильма "Гардемарины 1787. Мир". Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошлел на ковровой дорожке. К Дружининой подбежала Макеева, начала восхвалять постановщицу и хотела ее обнять, но режиссер оттолкнула артистку. Анастасии пришлось уйти с ковровой дорожке и дождаться своей очереди.
Ранее Дружинина признавалась, что коллеги отговаривали ее от работы с Макеевой, отмечая ее непростой характер. Поначалу Анастасия показалась Светлане "идеальной тихой овечкой, но со временем напряжение между ними нарастало.
"Чуть не попрощалась с жизнью". Анастасия Макеева рассказала об экстремальной ситуации во время съемок
Дружинина отметила, что Макеева постоянно опаздывала на съемки, и однажды терпение режиссера лопнуло:
"И тогда я вышла и сказала громким голосом: «Если опаздывает Макеева, значит Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева»".
Ранее "Рамблер" рассказывал про секреты съемок, о которых не рассказывают режиссеры.