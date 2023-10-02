Дружинина оттолкнула Макееву, которая хотела ее обнять

Режиссер Светлана Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву на премьере фильма "Гардемарины 1787. Мир". Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошлел на ковровой дорожке. К Дружининой подбежала Макеева, начала восхвалять постановщицу и хотела ее обнять, но режиссер оттолкнула артистку. Анастасии пришлось уйти с ковровой дорожке и дождаться своей очереди.

Ранее Дружинина признавалась, что коллеги отговаривали ее от работы с Макеевой, отмечая ее непростой характер. Поначалу Анастасия показалась Светлане "идеальной тихой овечкой, но со временем напряжение между ними нарастало.

Дружинина отметила, что Макеева постоянно опаздывала на съемки, и однажды терпение режиссера лопнуло:

"И тогда я вышла и сказала громким голосом: «Если опаздывает Макеева, значит Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева»".